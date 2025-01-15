В Москве волонтеры пытаются спасти из «квартиры-приюта» 40 голодных и больных кошек

Жительница Москвы устроила в своей трехкомнатной квартире «приют» для почти сотни кошек – там они голодают, болеют и погибают от ненадлежащего содержания. Как рассказала «Газете.Ru» волонтер Дарья, инициативная группа обратилась в МВД с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными и возбудить уголовное дело против хозяйки.

«Хозяйка «приюта» — пенсионерка Ольга, живет в этой же квартире с братом-инвалидом. Содержит животных в таких условиях больше 10 лет. Берет с улицы, самостоятельно отлавливая, с SOS-постов, и даже на платные передержки берет. Было у нее 86-90 животных, сейчас может быть около 40. У Ольги находятся тяжелые котики, которым необходима постоянна терапия. У них лейкоз, им нужна медицинская помощь. О «приюте» мы узнали из поста Фонда «Кусочек счастья для бездомной кошки». Фонд вывез оттуда 14 очень тяжелых котиков. Далее подключились мы — волонтеры. Я приезжала к женщине и забирала оттуда животных. Нами также вывезено около 14 котиков. Вывозили на доброй ноте, женщина отдавала добровольно, но под договор о передаче. Далее, из-за того, что Фонд выставил ее в плохом свете, она перестала отдавать животных и нам. Методом уговоров мы также не смогли вывезти еще котов. Сейчас она утверждает, что котиков у нее больше нет, хотя это не так», — сообщила Дарья.

По ее словам, животные живут в грязных клетках, в квартире стоит ужасный запах и отсутствует электричество.

«Мы все еще держим контакт с этой женщиной и пытаемся ее уговорить отдать нам хотя бы еще двух котиков. Все котики больные, у всех проблемы с зубами, есть инфекции, глистные инвазии, диарея, ушной клещ запущенный, и это только малое из того, что есть. Нам очень нужна помощь, чтобы забрать всех котиков. Им всем требуется помощь. Также у нас есть факты того, что Ольга ведет сборы на содержание под фото с трупами животных, которые лежат в той же квартире неделями», — отметила Дарья.

Так как уговоры не помогают, а животные продолжают страдать и погибать, волонтеры и соседи написали заявление в полицию.

«Написано около 20 заявлений. Мы просим провести проверку по факту жестокого обращения с животными и привлечь к уголовной ответственности хозяйку «приюта» Ольгу. Пока пришел ответ, что обращение зарегистрировано и рассматривается», — констатировала Дарья.

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