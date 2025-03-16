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Названо число пострадавших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии

В больницах Северной Македонии лечатся 118 пострадавших при пожаре на дискотеке
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doyaksec/X

В больницах Северной Македонии лечение проходят 118 человек, которые пострадали при пожаре на дискотеке в городе Кочани. Об этом заявил глава Минздрава страны Арбен Таравари, сообщает РИА Новости.

«В данный момент 118 человек поступили в больницы страны — в городах Кочани, Штип, здесь (в Скопье. — «Газета.Ru»)», — сказал он на брифинге в Клиническом центре Скопье.

По словам министра, несколько человек находятся в клинике пластической хирургии и в детской хирургии.

В ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК.

В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По информации, в результате трагедии не стало не менее 50 человек.

На место ЧП выехали премьер-министр страны Христиан Мицкоски и члены правительства, работают сотрудники экстренных служб, им помогают граждане.

Ранее в Москве при пожаре во дворе здания «Известия холл» сгорел клуб Lookin Rooms.

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