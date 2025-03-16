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Прокуратура занялась причинами крушения дельтаплана под Кировом

Прокуратура организовала проверку после крушения дельтаплана в Кировской области
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Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

По факту крушения легкомоторного летательного аппарата — дельтаплана — в Омутнинском районе Кировской области проводится проверка. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований, подчеркнули в прокуратуре.

Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Позже будет принято процессуальное решение.

Незадолго до этого сообщалось, что дельтаплан совершил жесткую посадку на ледовую поверхность водохранилища. 61-летний пилот не выжил.

В конце февраля стало известно, что второй пилот российской авиакомпании «Аврора» потерял сознание прямо перед взлетом в Хабаровске. Инцидент произошел на борту самолета, собирающегося лететь в Николаевск-на-Амуре. В состав летного экипажа вошли три человека: командир воздушного судна, второй пилот и пилот-инструктор.

Вскоре после запуска двигателей второй пилот резко почувствовал себя плохо и упал в обморок. Командир сразу же отправил самолет на место стоянки и вызвал скорую помощь. Пилота доставили в больницу Хабаровска, где у него диагностировали пищевое отравление.

Ранее парапланерист получил травмы, упав при посадке на горе в Ставропольском крае.

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