Парапланерист получил травмы, упав при посадке на горе в Ставропольском крае

На Ставрополье парапланерист получил травмы из-за неудачной посадки на горе. Об этом сообщает глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.
По словам главы муниципального округа, инцидент произошел 9 октября. Парапланерист упал при посадке и, предположительно, повредил позвоночник. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и спасатели, пострадавшего госпитализировали. Мужчина находится в сознании.
Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку по факту произошедшего, сообщает СУ СК РФ по региону. Падение парапланериста произошло на горе Джуца-1 в селе Юца Предгорного района. Мужчина летел на собственном параплане.
До этого в Ленобласти жесткую посадку совершил дельтаплан. Пилота с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.
Ранее упавший на туристку парапланерист рассказал о состоянии девушки.