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Парапланерист получил травмы, упав при посадке на горе в Ставропольском крае

На Ставрополье парапланерист упал при посадке на горе и получил травмы

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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

На Ставрополье парапланерист получил травмы из-за неудачной посадки на горе. Об этом сообщает глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

По словам главы муниципального округа, инцидент произошел 9 октября. Парапланерист упал при посадке и, предположительно, повредил позвоночник. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и спасатели, пострадавшего госпитализировали. Мужчина находится в сознании.

Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку по факту произошедшего, сообщает СУ СК РФ по региону. Падение парапланериста произошло на горе Джуца-1 в селе Юца Предгорного района. Мужчина летел на собственном параплане.

До этого в Ленобласти жесткую посадку совершил дельтаплан. Пилота с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Ранее упавший на туристку парапланерист рассказал о состоянии девушки.

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