Подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с пострадавшими в Краснодарском крае

В Краснодарском крае подросток за рулем машины столкнулся с иномаркой в городе Гулькевичи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, аварию устроил 17-летний юноша — он двигался по второстепенной дороге и не уступил ехавшему по главной дороге Chevrolet. В итоге машины столкнулись, водители авто попали в больницу. Также легкие травмы получила пассажирка иномарки, но от госпитализации отказалась.

Оказалось, что автомобиль, на котором ехал подросток, принадлежит его другу. Сам молодой человек оказался из другого региона. В отношении его законных представителей составили протокол за неисполнение или ненадлежащее обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних.

Накануне в Москве столкнулись ввтомобили Renault и BMW в районе дома №5 по Кожевнической улице. В результате один автомобиль влетел в толпу на остановке. Как рассказали очевидцы, водитель BMW вел себя «неадекватно», был пьян и ему потребовалась медицинская помощь. По последним данным, в результате произошедшего пострадали как минимум шесть человек.

Ранее автомобиль провалился под асфальт в Энгельсе.