Под Саратовом автомобиль провалился под асфальт

В Энгельсе Саратовской области легковой автомобиль провалился в глубокую яму, которая образовалась в асфальтовом покрытии. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Энгельсского района.

«Сотрудники управления ГО и ЧС администрации Энгельсского муниципального района на месте провала грунта и асфальтового покрытия по адресу Молодежная 5а провели осмотр места провала и работу по ограждению участка», — отмечается в сообщении.

О причине образования провала не сообщается. Машину вытащили из ямы усилиями спасателей и эвакуаторщиков, сообщает Telegram-канал «Саратов 24».

В момент провала в автомобиле никого не было. На опубликованном фото видно, что под землей скрылась передняя часть кроссовера серебристого цвета, передние двери оказались заблокированы, задние колеса машины остались на асфальте.

Ранее на МКАД движение оказалось заблокировано из-за ДТП в районе Химок.