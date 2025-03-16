Мощный пожар с клубами дыма на трассе в Краснодарском крае попал на видео

На трассе возле поселка Прикубанского в Краснодарском крае произошел крупный пожар. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «Кубань 24».

ЧП произошло днем 16 марта на Южном обходе Краснодара. На кадрах можно увидеть, как на протяжении несколько метров все заволокло густым черным дымом. Очевидцы пожаловались на сильный запах гари, а также плохую видимость. Автомобилистам приходится тормозить и ехать очень медленно, чтобы избежать столкновения с другими транспортными средствами.

О причинах пожара ничего не сообщается.

До этого на трассе М-10, в направлении Петербурга, произошел пожар после столкновения двух грузовиков. На кадрах с места аварии может увидеть, как огонь охватил одну из машин. В результате было перекрыто движение по всем трем полосам в сторону города, образовалась пробка длиной в два километра. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее взрывы и пожар на платной трассе Москва – Санкт-Петербург попали на видео.