Взрывы и пожар на платной трассе Москва – Санкт-Петербург попали на видео

На трассе М-11 «Нева» произошло серьезное ДТП, в результате которого загорелись и взорвались несколько машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская Область».

«3 сентября на трассе М-11 в Тверской области, примерно 187 км, произошла страшная авария», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видна стена огня, которая образовалась из взорванных машин. Также на видео слышны взрывы.

По предварительным данным, на трассе бензовоз столкнулся с другим авто.

До этого на МКАД произошла массовая авария с участием шести автомобилей.

ДТП случилось на западе Москвы в районе пересечения со Сколковским шоссе. По информации СМИ, автомобиль «Газель» на полном ходу врезался в несколько автомобилей. Среди них — машины каршеринга и такси. Утверждается, что пострадавших в ДТП нет.

На внутренней стороне МКАД в районе места аварии образовалась пробка длиной около 2,5 км.

Ранее была названа самая опасная улица в Москве для водителей.