На трассе М-10 произошел пожар после столкновения грузовиков

В Ленобласти произошло ДТП с участием большегрузов. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на трассе М-10, в направлении Петербурга. Во время движения столкнулись два грузовика. На кадрах с места инцидента заметно, как огонь охватил одно из средств передвижения. Информация о пострадавших отсутствует.

«Перекрыто движение по всем трем полосам трассы в сторону города», – поделились представители МЧС в комментарии для журналистов.

На данный момент на месте инцидента образовалась пробка длиной в два километра.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС, грузовики «встретились в попутном направлении» на объездной вокруг Тосно.

До этого в Кемеровской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. Второй выбрал небезопасную дистанцию, поэтому средство передвижения столкнулось с большегрузом. В результате пострадали 17 человек, среди них были дети. Всем специалисты оказали необходимую помощь в медучреждении.

Ранее на Сахалине пьяный школьник без прав врезался в грузовик.