В Оренбургской области на пяти мостах приостановили движение

На пяти мостах в трех районах Оренбургской области перекрыли автомобильное движение из-за паводков. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

По его данным, в Первомайском районе закрыли мосты через реку Таловая на 3 км дороги Подъезд к селу Шапошниково от дороги Таловое — Курлин. Также переправы заблокировали через реку Чаган на третьем километре дороги Подъезд к поселку Новая Жизнь от дороги Зарево — Революционный и через реку Чаган на первом километре дороги Первомайский — Лесопитомник.

В Курманаевском районе перекрыли движение по мосту через реку Бузулук на 1 км дороги Андреевка — Байгоровка, а в Красногвардейском районе не работает переправа через реку Ток на первом километре дороги Донское — Верхнеильясово.

В марте в МЧС спрогнозировали сильные весенние паводки на реках Сибири и Дальнего Востока. Схожие риски могут быть в Поволжье, в Пермском крае и Башкирии, а также в Курганской области.

Ранее в Тюменской области на реке Ишим появилась угроза рекордного по уровню воды паводка.