МЧС прогнозирует серьезные паводки в Сибири и на Дальнем Востоке

На реках Сибири и Дальнего Востока в этом сезоне прогнозируются сильные весенние паводки. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Исходя из предварительного гидрометеорологического прогноза на март — апрель текущего года, высокий уровень весеннего половодья прогнозируется на некоторых реках Дальневосточного федерального округа, на юге Западной и Восточной Сибири. В их число входят Лена, Зея, Нижний Амур, реки Приморского и Забайкальского краев, Верхняя Обь, Верхний Енисей, Ангара с ее притоками», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Схожие риски могут быть в Поволжье, в Пермском крае и Башкирии, а также в Курганской области. В то же самое время в крупных реках Европейской части России ожидается уровень воды ниже нормы — это касается Дона, его притоков и рек северо-западной части Европейской России.

Противоположного мнения придерживается научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, который считает, что Урал, Сибирь и Дальний Восток избегут половодья в этом марте.

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