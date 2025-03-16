В Ростовской области загорелась сухая растительность

Крупный ландшафтный пожар произошел в поселке Овощной в Ростовской области

Мощный ландшафтный пожар начался в поселке Овощной в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Че по Ростову?» со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в населенном пункте загорелась сухая растительность. К текущему моменту огонь добрался до частных домовладений, охватив хозяйственные постройки и даже жилые дома.

«Тут все задымлено, дышать нечем, отстаиваем, что можем. Пожарных не видим, но говорят, что они где-то есть», — рассказала одна из жительниц поселка.

Как она сказала, распространению пламени способствует сильный ветер. Женщина не исключила, что теперь ликвидировать возгорание сможет только авиация МЧС РФ.

«Пламя распространилось в сторону трассы в районе магазина «Светофор». Местные ждут приезда спасателей, но пока тушат все своими силами», — говорится в материале.

В публикации приводится комментарий пресс-службы МЧС РФ. Там заявили, что к ликвидации пожара были привлечены 20 сотрудников экстренных служб.

«Горит трава и мусор», — добавили в ведомстве.

16 марта администрация города Сочи в Краснодарском крае сообщила о ликвидации возгорания лесной подстилки на территории местного национального парка. Площадь пожара составила 18 гектаров, он произошел на склоне горы Кума.

Ранее сотрудники экстренных служб потушили горящий камыш в Краснодарском крае.