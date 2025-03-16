Лесной пожар на горе Кума в нацпарке Сочи ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание лесной подстилки на склоне горы Кума в Сочинском национальном парке на площади 18 гектаров. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города Сочи.

«Угрозы для населенных пунктов он (пожар — «Газета.Ru») не представлял, пострадавших нет. Все крупные и основные очаги горящей листвы пожарные и спасатели оперативно локализовали благодаря своевременному наращиванию сил и средств», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что в ликвидации возгорания приняли участие около 80 сотрудников МЧС России, муниципальной службы спасения и лесничества парка. Также было задействовано около 30 единиц техники, в том числе вертолет КА-32, который сбросил 180 тонн воды.

Накануне в МЧС сообщили, что в Ахтынском районе Дагестана загорелся Хрюгский лес. Огонь распространился на площади четырех гектаров. Тушением пожара занимались группа из 64 человек, среди которых пять сотрудников лесничества, 20 огнеборцев МЧС, четверо полицейских и 40 местных жителей.

Ранее лесной пожар в Японии повредил десятки домов.