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«Ощутить дух дружбы»: в Хабаровске провели для школьников форум о КНДР с участием консула

В Хабаровской школе провели обязательный для учащихся форум о дружбе с КНДР
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МАОУ «СШ С УИОП №80»/VK

В школе № 80 Хабаровска провели для учащихся форум «Россия – КНДР», в нем участвовал северокорейский консул Ли Сен Ир. Как рассказал «Газете.Ru» организатор Владислав Кушниренко, мероприятие прошло в рамках деятельности Молодежного общества изучения идей чучхе (государственная национал-коммунистическая идеология Северной Кореи. – «Газета.Ru»), оно было обязательным для школьников. По его словам, учащиеся ощутили «дух дружбы» между странами.

«Мероприятие прошло в рамках плана воспитательной работы советника директора по воспитанию. Такие мероприятия обязательны для посещения учащимися, вне зависимости от их тематики. Самые положительные [впечатления у учащихся], они смогли ощутить дух дружбы России и КНДР. Кроме того, выступление консула КНДР товарища Ли и просмотр видеороликов о государстве способствовали разоблачению западных мифов о Северной Корее», — сказал он.

Один из участников форума, ученик пятого класса Макар Сенченко, выступил с докладом о военно-морских силах КНДР как о факторе сдерживания японского реваншизма. По словам Кушниренко, школьник сам выбрал эту тему из-за интереса к политике и истории. Организатор форума отметил, что готов помочь другим школам с проведением подобных встреч.

«Макар сам выбрал эту тему — он активно интересуется политикой и историей и постоянно посещает собрания нашего Молодежного общества изучения чучхе. Я советник по воспитанию в школе №80 и не могу указывать другим школам, что им делать. Но если какая-то другая школа Хабаровска обратится ко мне за помощью в организации подобного мероприятия, я с радостью ей помогу», — пояснил он.

Кушниренко добавил, что в апреле в школе планируется провести фестиваль традиционной корейской культуры, приуроченный к государственному празднику в КНДР — Дню Солнца.

На странице школы в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что во время форума участники исполнили гимны России и КНДР, также ученицы показали номер «Матушка Земля» и танец с саблями под марш Корейской народной армии «Один против ста». Позже участники мероприятия выступили с докладами о КНДР. Отмечается, что школьникам также показали видеоролики о визите президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в 2024 году, успехах корейских спортсменов и лагере «Сондовон».

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