«Все были довольны»: в Челябинске отметили день рождения «великого руководителя Ким Чен Ира»

В Челябинском государственном университете во время собрания Клуба Дружбы с КНДР отметили день рождения бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Руководитель клуба и организатор встречи Евгения Ольская рассказала «Газете.Ru», что посещение не было обязательным.

«Мероприятие прошло первый раз, это как раз было учредительное собрание. Мероприятие посетили все, кто был заинтересован. Посещение, конечно же, не было обязательным, это студенческая инициатива. Все присутствующие были довольны и планируют прийти на следующие собрания клуба», – сказала она.

Встреча в честь Дня сияющей звезды прошла 17 февраля, указано в сообществе Клуба дружбы с КНДР. В паблике студенческого клуба сообщается, что участники выступили с песней «휘파람» (Свист) и «докладом о биографии великого руководителя Ким Чен Ира».

На сайте агентства Северной Кореи ЦТАК 1 марта появился материал о торжественных мероприятиях по случаю дня рождения товарища Ким Чен Ира в России. Там говорилось о «заслугах великого Ким Чен Ира в строительстве чучхейской революционной партии и его благородной жизни как народного руководителя». А также сообщалось, что отец действующего руководителя КНДР Ким Чен Ына «вел корейский народ к достижению поразительных успехов в условиях санкций и нажима со стороны империалистов». Сам Ким Чен Ир в публикации обозначен как «выдающийся вождь социалистического дела и дела антиимпериалистической самостоятельности, милосердный отец».

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