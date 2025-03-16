Выросло число пострадавших во время пожара на дискотеке в Северной Македонии

Число пострадавших после пожара на дискотеке в Северной Македонии возросло до 152

Число пострадавших после пожара на дискотеке в Северной Македонии, которые попали в больницы, возросло до 152. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

По словам министра здравоохранения Арбена Таравари, несколько человек находятся в клинике пластической хирургии и в детской хирургии. Он заверил, что в медучреждениях есть все необходимое для лечения пострадавших.

В ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК.

В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По информации, в результате трагедии не стало не менее 50 человек.

На место ЧП выехали премьер-министр страны Христиан Мицкоски и члены правительства, работают сотрудники экстренных служб, им помогают граждане.

Ранее в Москве при пожаре во дворе здания «Известия холл» сгорел клуб Lookin Rooms.