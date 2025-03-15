Власти Ростова предупредили жителей о снегопаде, морозе и сильном ветре

Ухудшение погодных условий прогнозируют в Ростове-на-Дону 17-19 марта, из-за чего комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС ввела в городе режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«На внеплановом заседании КЧС принято решение о введении режима повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб», — написал он.

По словам Скрябина, режим будет действовать с 16 по 20 марта. В этот период в городе ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер. Специалисты выполнят превентивные меры для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в северо-западной части РФ прогнозируются сложные погодные условия. По его словам, в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях ожидаются сильные дожди, а в Архангельске синоптики прогнозируют выпадение большого количества снега. В Коми, Карелии и Ненецком автономном округе прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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