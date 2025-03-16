На Ямале не спасли детей, замерзших во время поездки с родителями на снегоходе

На Ямале двое детей замерзли во время поездки с родителями на снегоходе, их не спасли. Об этом сообщает региональная служба «112».

Инцидент произошел 14 марта, когда семья из двоих взрослых и двоих детей на снегоходе «Буран» выехала из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Ярото 1. По пути транспорт сломался, и все четверо остались ночевать в тундре в санях.

На утро, 15 марта, родители проснулись и обнаружили своих детей не пережившими ночь, спасти их уже не представлялось возможным. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

До этого в Курганской области прохожие спасли мальчика, провалившегося в открытый люк смотрового колодца. Родители доставили ребенка в больницу, после осмотра он был отпущен домой, травм у него не обнаружено.

Ранее в Петербурге на улице обнаружили избитого студента в тяжелом состоянии.