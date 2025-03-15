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В Петербурге на улице обнаружили избитого студента в тяжелом состоянии

В Петербурге на улице нашли студента с серьезными травмами, его не спасли
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Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах травмирования 21-летнего студента. Об этом сообщает 78.ru.

Избитого пострадавшего очевидец обнаружил около здания на Кузнецовской улице. По его словам, молодой человек лежал на асфальте в крови и без сознания.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего, его направили в реанимацию в тяжелом состоянии. Пациенту оказали всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.

На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что молодой человек учился в ИТМО и проживал в студенческом городке.

До этого в Петербурге мужчина не выжил после драки с братом. Один из братьев попросил второго вынести мусор, последнему это не понравилось, между ними произошел конфликт.

В результате пострадавшему нанесли удар ножницами, после которого спасти пациента медикам не удалось.

Ранее в Москве мужчину похитили и избили до перелома ребер из-за чужого долга.

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