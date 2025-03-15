В Петербурге на улице обнаружили избитого студента в тяжелом состоянии

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах травмирования 21-летнего студента. Об этом сообщает 78.ru.
Избитого пострадавшего очевидец обнаружил около здания на Кузнецовской улице. По его словам, молодой человек лежал на асфальте в крови и без сознания.
Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего, его направили в реанимацию в тяжелом состоянии. Пациенту оказали всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.
На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.
Известно, что молодой человек учился в ИТМО и проживал в студенческом городке.
До этого в Петербурге мужчина не выжил после драки с братом. Один из братьев попросил второго вынести мусор, последнему это не понравилось, между ними произошел конфликт.
В результате пострадавшему нанесли удар ножницами, после которого спасти пациента медикам не удалось.
Ранее в Москве мужчину похитили и избили до перелома ребер из-за чужого долга.