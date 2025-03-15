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В Курганской области прохожие спасли мальчика, провалившегося в колодец

В Курганской области подросток провалился в открытый люк
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Depositphotos

Прокуратура Курганской области устанавливает обстоятельства падения несовершеннолетнего в открытый люк, спасти мальчика помогли прохожие. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в городе Шумиха, ребенок провалился в открытый люк смотрового колодца. Несовершеннолетнего спасли прохожие, которые заметили его падение, они помогли ребенку выбраться.

Родители доставили мальчика в больницу, после осмотра он был отпущен домой, травм у него не обнаружено. По факту произошедшего проверку проводит областная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Петербурге десятилетняя девочка провалилась в открытый люк на улице и получила травмы. Ребенок гулял вместе со своей матерью и собакой возле дома. Женщина услышала крик дочери и повернулась, заметив, что она провалилась в открытый люк с водой. Женщине удалось вытащить ребенка. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка ушиб левого бедра и ушиб левого локтевого сустава.

Ранее ребенка затянуло в канализационный люк во время проливных дождей в Бразилии.

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