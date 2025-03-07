В Петербурге заработала для всех виртуальная карта «Подорожник»

Мобильное приложение «Подорожник» для оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга стало доступно всем пользователям. Об этом сообщает ТАСС.

«В Петербурге завершилось тестирование нового мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «виртуальный «Подорожник» стал доступен для скачивания всем пользователям».

Приложение имеет возможность онлайн-пополнения средств без необходимости посещения касс, терминалов и активации билетов. Уточняется, что в нем можно приобрести все виды проездных билетов.

В январе в Санкт-Петербурге местную жительницу вытолкали из автобуса после того, как у нее не получилось оплатить проезд. По словам пассажирки, кондуктор в автобусе не поверила в неисправность валидаторов, требовала оплаты проезда и якобы стала повышать на женщину голос и толкать ее к выходу, но после того, как петербурженка включила запись на смартфоне, отошла в сторону. Однако после этого дело кондуктора продолжил другой пассажир. Он начал кричать на женщину и грубо выталкивать ее из автобуса.

Ранее в Сибири наказали кондуктора автобуса.