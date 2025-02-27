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Лесной пожар в Японии повредил десятки домов

Во время лесного пожара в Японии повреждены 84 дома
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В результате лесного пожара в японской префектуре Иватэ повреждены свыше 80 домов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Пожар начался 26 февраля в горном лесу в городе Офунато. Сейчас пламя распространилось на площадь 600 гектаров. Пострадало, по меньшей мере, 84 дома.

Власти рекомендовали эвакуироваться 2114 жителям 873 домохозяйств. В настоящее время в эвакуационных центрах и пунктах социальной помощи находятся 540 человек.

Пожарным пока не удается остановить распространение огня. В тушении пожара принимают участие армейские вертолеты.

21 февраля сообщалось, что в префектуре Иватэ эвакуировали 157 человек из-за лесных пожаров в районе мыса Когуро.

18 января сообщалось, что в Японии вторые сутки не могут потушить пожар после учебных стрельб военных.

Ранее сообщалось, что Лос-Анджелес после пожаров накрыли новые катастрофы.

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