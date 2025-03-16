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Еще одно поселение, где запрещено пить алкоголь, появилось в России

В России появилось еще одно поселение, где запрещено пить алкоголь
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Shutterstock

В России появился еще один населенный пункт, где запрещено пить алкоголь. Об этом сообщает «Бурятия-Онлайн».

Жители села Малый Нарын в Джидинском районе Бурятии провели собрание и единогласно решили, что объявят свое поселение зоной трезвости. Население совместно с властями, прокуратурой и правоохранительными органами приняло решение о полном запрете продажи спиртных напитков в населенном пункте.

Отмечается, что это далеко не первый населенный пункт в регионе, где местное население активно борется с употреблением алкоголя. Малый Нарын стал 30-м таким поселением в Бурятии.

До этого россиян призвали не давать детям пробовать алкоголь. По словам психиатра-нарколога Василия Шурова, сегодня потребление спиртного начинается уже с десяти лет.

Ранее в Вологде в два раза уменьшились продажи алкоголя в первый день ограничений.

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