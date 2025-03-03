Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Самая большая боль»: россиян призвали не давать детям пробовать спиртное

Нарколог Шуров: дети начинают пить алкоголь сегодня с 10-летнего возраста
close
Depositphotos

Родители ни в коем случае не должны пытаться «познакомить» ребенка с алкоголем и давать ему попробовать тот или иной напиток. Даже если при этом они говорят, что пить он сможет, когда вырастет, заинтересованность будет высокой. Это грозит страшными последствиями, особенно на фоне того, что сегодня потребление спиртного начинается уже с десяти лет, заявил психиатр-нарколог Василий Шуров в пресс-центре НСН.

«Самая большая боль — это дети, первое употребление сейчас опустилось до возраста десять лет, — отметил врач. — Часто бывает, что родитель сам решает налить ребенку попробовать, или ребенок видит, что праздник в семье проходит с алкоголем, что это нормально. Потом уже мама сама приводит на лечение этого взрослого ребенка с просьбой что-нибудь сделать».

Дети вообще не должны иметь никакого контакта со спиртными напитками, какой бы ни был контекст, подчеркнул Шуров. Он напомнил, что у детей еще незрелый мозг, который не способен делать выводы, и, если значимый для ребенка человек пьет алкоголь и предлагает ему попробовать – это уже не будет восприниматься, как опасность и угроза, а станет нормой.

Ошибкой, по мнению врача, является тот факт, что россияне перестали говорить, что спиртное – это плохо и опасно, а вместо этого обещают, что ребенок сможет начать пить, когда вырастет. В итоге дети начинают чувствовать себя старше просто от факта того, что они выпивают или курят, заключил нарколог.

Напомним, депутат Госдумы Андрей Свинцов направил на рассмотрение законопроект о введении запрета на продажу алкоголя в воскресенье. По его мнению, такая мера, в числе прочего, позитивно скажется на рождаемости, так как люди отвлекутся от посиделок и тусовок с собутыльниками и будут больше времени проводить с любимым человеком.

Ранее нарколог оценил идею запретить торговлю алкоголем по воскресеньям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами