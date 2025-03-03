«Самая большая боль»: россиян призвали не давать детям пробовать спиртное

Родители ни в коем случае не должны пытаться «познакомить» ребенка с алкоголем и давать ему попробовать тот или иной напиток. Даже если при этом они говорят, что пить он сможет, когда вырастет, заинтересованность будет высокой. Это грозит страшными последствиями, особенно на фоне того, что сегодня потребление спиртного начинается уже с десяти лет, заявил психиатр-нарколог Василий Шуров в пресс-центре НСН.

«Самая большая боль — это дети, первое употребление сейчас опустилось до возраста десять лет, — отметил врач. — Часто бывает, что родитель сам решает налить ребенку попробовать, или ребенок видит, что праздник в семье проходит с алкоголем, что это нормально. Потом уже мама сама приводит на лечение этого взрослого ребенка с просьбой что-нибудь сделать».

Дети вообще не должны иметь никакого контакта со спиртными напитками, какой бы ни был контекст, подчеркнул Шуров. Он напомнил, что у детей еще незрелый мозг, который не способен делать выводы, и, если значимый для ребенка человек пьет алкоголь и предлагает ему попробовать – это уже не будет восприниматься, как опасность и угроза, а станет нормой.

Ошибкой, по мнению врача, является тот факт, что россияне перестали говорить, что спиртное – это плохо и опасно, а вместо этого обещают, что ребенок сможет начать пить, когда вырастет. В итоге дети начинают чувствовать себя старше просто от факта того, что они выпивают или курят, заключил нарколог.

Напомним, депутат Госдумы Андрей Свинцов направил на рассмотрение законопроект о введении запрета на продажу алкоголя в воскресенье. По его мнению, такая мера, в числе прочего, позитивно скажется на рождаемости, так как люди отвлекутся от посиделок и тусовок с собутыльниками и будут больше времени проводить с любимым человеком.

Ранее нарколог оценил идею запретить торговлю алкоголем по воскресеньям.