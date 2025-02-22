Во время пожара в многоквартирном доме российского города спасли пять человек

В Орле во время пожара в многоквартирном доме спасли пять человек

В Орле сотрудники экстренных служб спасли пять человек из пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Инцидент произошел в многоквартирном доме, расположенном на Кромской улице. Там случилось возгорание, и на место направились сотрудники экстренных служб.

На момент прибытия пожарных горела кухня. Они эвакуировали из опасной зоны 12 человек и спасли из огня еще пятерых.

К ликвидации возгорания привлекли 18 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал, причины пожара в данный момент устанавливаются.

До этого в Пермском крае 15-летний подросток спас маленьких братьев и сестру во время пожара в доме. Инцидент произошел в деревне Мижуева, когда родители несовершеннолетних были на работе.

Ранее российском городе из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек.