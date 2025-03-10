Пожарные спасли трех человек при тушении пожара на Дербеневской улице

МЧС: трех человек спасли при тушении пожара в здании на Дербеневской улице

Пожарные спасли трех человек при тушении пожара в находящемся на реконструкции здании на Дербеневской улице. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«На Дербеневской улице произошло возгорание на третьем этаже отдельно стоящего разноуровневого здания на реконструкции. С помощью спасустройств огнеборцы ведомства вывели трех человек», — говорится в сообщении МЧС.

ЧП произошло днем 10 марта, на Дербеневской улице, дом 20. На видео с места событий, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва», можно увидеть распространившийся по этажам черный дым.

На месте происшествия продолжают работать пожарные. О пострадавших ничего не сообщается, как и о причине пожара. Площадь возгорания уточняется.

10 марта возгорание также произошло в частном доме в Соликамске Пермского края. Огонь охватил площадь 900 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано силами более 40 сотрудников МЧС, а также 19 единиц техники.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.