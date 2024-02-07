Порошенко призвал Зеленского провести чистку в правительстве Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что поддерживает инициативу Владимира Зеленского о перезагрузке власти, но предложил ему провести чистку в своей команде. Слова Порошенко передает ТАСС.

«Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. И здесь речь идет не только о Юлии Лапутиной. Следует очистить все государственные учреждения, прежде всего офис президента», — сказал Порошенко.

7 февраля на Украине решением Верховной рады была отправлена в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

В этот же день Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование по делу о государственной измене, возбужденному в отношении Порошенко.

До этого лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский готовит себе «роскошную жизнь за границей», он уже много лет занимается оформлением зарубежной недвижимости.

Ранее Зеленский потребовал от Рады принять закон о запрете УПЦ.