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В Бурятии собаки, охранявшие скот, растерзали пьяного чабана

В Бурятии собаки напали на пьяного чабана на животноводческой стоянке
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Depositphotos

В Джидинском районе Бурятии две собаки напали на чабана и разорвали ему вену, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Улан-Удэ».

Инцидент произошел около села Ичетуй. Две собаки, охранявшие скот на животноводческой стоянке, напали на чабана. По данным Telegram-канала Babr Mash, 46-летний мужчина изрядно выпил, пошел на пастбище и подвергся нападению псов.

Животные повредили пострадавшему вену, спасти его не удалось. Как сообщил в Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, власти будут рассматривать вопрос об ужесточении наказания за самовыгул животных.

«Призываю всех жителей республики проявлять ответственность: ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где! Если вам кажется, что она добрая и не кусается, то и дружите с ней сами у себя во дворе», — отметил Цыденов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, собак усыпили.

Ранее стая собак напала на школьника во Владикавказе.

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