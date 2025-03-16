В Бурятии собаки, охранявшие скот, растерзали пьяного чабана

В Джидинском районе Бурятии две собаки напали на чабана и разорвали ему вену, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Улан-Удэ».

Инцидент произошел около села Ичетуй. Две собаки, охранявшие скот на животноводческой стоянке, напали на чабана. По данным Telegram-канала Babr Mash, 46-летний мужчина изрядно выпил, пошел на пастбище и подвергся нападению псов.

Животные повредили пострадавшему вену, спасти его не удалось. Как сообщил в Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, власти будут рассматривать вопрос об ужесточении наказания за самовыгул животных.

«Призываю всех жителей республики проявлять ответственность: ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где! Если вам кажется, что она добрая и не кусается, то и дружите с ней сами у себя во дворе», — отметил Цыденов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, собак усыпили.

Ранее стая собак напала на школьника во Владикавказе.