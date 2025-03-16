Володин рассказал о предложениях СК по самокатам

Володин сообщил, что самокатчиков могут приравнять к водителям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о предложениях Следственного комитета по самокатам, которые поступили в нижнюю палату парламента.

В числе предложений ведомства уточнение термина «транспортное средство»; распространение понятия «водитель» на самокатчиков и граждан, использующих другие средства индивидуальной мобильности (СИМ); дополнение категорий транспортных средств подкатегорией «М1», включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт.

Кроме того, СК предложил включить в категорию «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) СИМ с двигателями мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт, а также предоставить право на управление транспортными средствами подкатегории «М1» лицам, достигшим 16-летнего возраста.

Володин подчеркнул, что это позволит отнести СИМ к транспортным средствам, а лиц, использующих их, — к водителям. Подобные нововведения обяжут самокатчиков соблюдать Правила дорожного движения.

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