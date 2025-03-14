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Автоэксперт объяснил, как поступить с электросамокатами на тротуарах

Автоэксперт Егоров предложил запретить езду по тротуарам только мощным СИМ
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Shutterstock

Автоэксперт Максим Егоров в интервью РИАМО прокомментировал предложение депутатов Госдумы запретить движение электросамокатов по тротуарам. По его мнению, следует разделять маломощные и скоростные устройства. Первые должны подчиняться правилам для велосипедов, а вторые — нормам ПДД для мопедов.

«Если мы используем маломощные самокаты, в том числе для проката, не нужно задевать средства мобильности. Ведь люди берут их не только покататься, но и используют как транспорт. В этом и их удобство – можно ехать по тротуару. От сюда вытекает ограничение скорости, регистрация и наблюдение за аккаунтами», — сказал Егоров.

Он также задался вопросом, кто будет контролировать соблюдение запрета на езду электросамокатов по тротуарам.

Telegram-канал SHOT накануне сообщил, что в Госдуме предложили запретить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам.

По информации источника, для людей, которые передвигаются на электросамокатах, планируют сделать отдельную дорогу или перевести их на велодорожки для безопасности пешеходов.

Ранее в Мосгордуме сообщили о планах ввести скоростной режим для всех СИМ.

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