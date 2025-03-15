В Москве открылся сезон проката велосипедов и самокатов с новыми правилами

В Москве начался сезон проката велосипедов и самокатов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«С этого года действуют новые правила аренды средств индивидуальной мобильности: теперь пользователи должны проходить верификацию через Mos ID», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для аренды доступно 60 тысяч электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов.

В Московской области сезон проката электросамокатов стартовал раньше — 7 марта. Прокат изначально был доступен в следующих городах: Долгопрудный, Домодедово, Истра, Королёв, Красногорск, Химки, Лобня, Люберцы, Подольск, Пушкино, Фрязино, Химки, Щёлково. К 15 марта к ним подключились еще десятки городов. В Московской области для аренды будут доступны более 50 тысяч самокатов, а также более 2 тысяч электровелосипедов пяти операторов.

Ранее в Петербурге мальчик попал в реанимацию с переломами костей черепа, упав с самоката.