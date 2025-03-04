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Умер иеромонах Оптиной пустыни, который окормлял бойцов СВО

Ушел из жизни иеромонах Оптиной пустыни Константин, окормлявший бойцов СВО
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Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь

Ушел из жизни насельник Введенского монастыря Оптина пустынь иеромонах Константин (Никитенко), который более двух лет окормлял бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф (Королев).

По его словам, 7 марта в обители состоится отпевание и погребение покойного. Иосиф отметил, что отец Константин скончался не в зоне СВО, а «будучи в отпуске». Ему был 41 год.

«Господь дал мирную кончину», — сказал собеседник агентства.

Наместник вспомнил, что Никитенко пришел в монастырь в молодом возрасте, за плечами у него было медицинское образование. Священнослужитель обладал «музыкальными талантами» и руководил хором. Когда два с половиной года назад командир добровольческой бригады »Александр Невский» попросил отпустить иеромонаха к бойцам СВО, епископ благословил отца Константина.

«Он ободрял бойцов, поддерживал их духовно, оказывал медицинскую помощь», — добавил Иосиф.

Новость дополняется.

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