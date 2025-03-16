Правоохранители организовали доследственную проверку в отношении Маркаряна

Сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку в отношении блогера Арсена Маркаряна. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что мужчину заподозрили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Поводом для начала проверки стало одно из интервью с участием Маркаряна, в котором он призывал организовывать террористические акты на территории РФ. Блогер говорил, что атаки на российские объекты и мирных граждан надо осуществлять с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

29 января прокуратура Москвы сообщила, что специалисты выявили призывы к терроризму в словах Маркаряна. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и направили соответствующие материалы в следственные органы, которые должны были решить вопрос об уголовном преследовании блогера.

В заявлении уточнялось, что мужчина «сформировал в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма».

Маркарян получил известность благодаря своим скандальным интервью. В ходе таких бесед блогер неоднократно делал женоненавистнические заявления, утверждая, что женщины уступают мужчинам в физическом и интеллектуальном плане. На этом фоне пользователи социальных сетей дали ему прозвище «Мизогимли», которое отсылает к слову «мизогиния» и гному по имени Гимли из романа «Властелин колец».

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