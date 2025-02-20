Мигрант назвал террористов из «Крокуса» красавчиками и попал в тюрьму

Мигрант получил три года колонии за комментарий о террористах из «Крокуса»

Мигрант получил три года лишения свободы за то, что назвал террористов из «Крокус сити холла» «красавчиками». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что 30-летнего нелегального мигранта приговорили к трем годам колонии по статье Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению терроризма».

В комментариях одного из Telegram-каналов осужденный оставил комментарий: «Красавчики, для такого движения нужен огромный дух, жаль, что они попались».

Суд также запретил мигранту администрировать сайты в течение двух лет.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник».

В пособничестве четверым террористам обвиняют еще несколько человек.

Ранее сообщалось, что владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим по делу о теракте.