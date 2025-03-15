В Амурской области завели дело после инцидента с грузовыми поездами

Следователи завели уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда с железной дороги в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
В заявлении говорится, что дело было возбуждено по ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
«По предварительным данным, в результате происшествия произошел сход 26 вагонов. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали в надзорном ведомстве.
Там добавили, что специалистам также предстоит уточнить данные о наличии пострадавших.
«Ход и результаты расследования <...> взяты транспортной прокуратурой на контроль», — отмечается в публикации.
15 марта на железнодорожном перегоне Чалганы — Ушумун в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с составом, шедшим навстречу. Сообщалось, что в результате инцидента машинист встречного поезда получил травмы.
Кроме того, на месте происшествия зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим на соответствующем участке пути было приостановлено движение поездов.
Ранее в Московской области с железной дороги сошли два порожних вагона.