В Амурской области завели дело после инцидента с грузовыми поездами

Следователи возбудили дело о сходе грузового поезда с ж/д в Амурской области

Следователи завели уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда с железной дороги в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что дело было возбуждено по ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

«По предварительным данным, в результате происшествия произошел сход 26 вагонов. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что специалистам также предстоит уточнить данные о наличии пострадавших.

«Ход и результаты расследования <...> взяты транспортной прокуратурой на контроль», — отмечается в публикации.

15 марта на железнодорожном перегоне Чалганы — Ушумун в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с составом, шедшим навстречу. Сообщалось, что в результате инцидента машинист встречного поезда получил травмы.

Кроме того, на месте происшествия зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим на соответствующем участке пути было приостановлено движение поездов.

Ранее в Московской области с железной дороги сошли два порожних вагона.