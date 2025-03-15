Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Амурской области завели дело после инцидента с грузовыми поездами

Следователи возбудили дело о сходе грузового поезда с ж/д в Амурской области
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Следователи завели уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда с железной дороги в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что дело было возбуждено по ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

«По предварительным данным, в результате происшествия произошел сход 26 вагонов. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что специалистам также предстоит уточнить данные о наличии пострадавших.

«Ход и результаты расследования <...> взяты транспортной прокуратурой на контроль», — отмечается в публикации.

15 марта на железнодорожном перегоне Чалганы — Ушумун в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с составом, шедшим навстречу. Сообщалось, что в результате инцидента машинист встречного поезда получил травмы.

Кроме того, на месте происшествия зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим на соответствующем участке пути было приостановлено движение поездов.

Ранее в Московской области с железной дороги сошли два порожних вагона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами