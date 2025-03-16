Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россельхознадзор запретил ввоз зараженной малины в Подмосковье

Россельхознадзор не пропустил в Московскую область 480 кг зараженной малины
close
Depositphotos

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям запретило ввоз в Подмосковье 480 кг свежей малины из Марокко. Причина — обнаружение в ягодах карантинного объекта — Западного цветочного трипса, угрожающего растениям, сообщается на сайте ведомства.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие жизнеспособных личинок вредителя. Владелец партии, получив уведомление от ведомства, принял решение об уничтожении зараженной продукции.

«Уничтожение ягоды пройдет под надзором сотрудников Россельхознадзора», — заявили в управлении.

14 марта РБК со ссылкой на управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯМАО и ХМАО сообщал, что в сметане от ООО «Тюменьмолоко» нашли антибиотик, в связи с чем регулятор постановил прекратить действие декларации о соответствии.

Ранее были названы фрукты, которые очистят организм от токсинов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами