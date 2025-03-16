Россельхознадзор запретил ввоз зараженной малины в Подмосковье

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям запретило ввоз в Подмосковье 480 кг свежей малины из Марокко. Причина — обнаружение в ягодах карантинного объекта — Западного цветочного трипса, угрожающего растениям, сообщается на сайте ведомства.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие жизнеспособных личинок вредителя. Владелец партии, получив уведомление от ведомства, принял решение об уничтожении зараженной продукции.

«Уничтожение ягоды пройдет под надзором сотрудников Россельхознадзора», — заявили в управлении.

14 марта РБК со ссылкой на управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯМАО и ХМАО сообщал, что в сметане от ООО «Тюменьмолоко» нашли антибиотик, в связи с чем регулятор постановил прекратить действие декларации о соответствии.

Ранее были названы фрукты, которые очистят организм от токсинов.