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В сметане российского производителя нашли недопустимый компонент

В сметане марки «Нижняя Тавда» был обнаружен антибиотик азитромицин
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Depositphotos

В сметане от ООО «Тюменьмолоко» нашли антибиотик, в связи с чем регулятор постановил прекратить действие декларации о соответствии. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯМАО и ХМАО.

«12 марта 2024 года Управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке действия декларации о соответствии на сметану 20%. ООО «Тюменьмолоко» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили в ведомстве.

В сметане «Нижняя Тавда» жирностью 20% был обнаружен антибиотик азитромицин.

В 2023 году также в Тюменской области Россельхознадзор обнаружил антибиотики в колбасе Ишимского мясокомбината.

Специалисты надзорного ведомства провели плановую проверку, которая показала наличие антибиотиков в пельменях «Царский выбор» и шести видов колбас, среди которых сервелат «Зернистый» и «Финский». Продукты содержали сульфаметазин, доксициклин и флорфеникол.

Ранее диетолог объяснила вред пельменей для человеческого организма.

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