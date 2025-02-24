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В Амурской области потолок в аварийном доме упал на коляску с ребенком

В Амурской области в частном доме на ребенка рухнул потолок
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Pixabay

В Амурской области следователи обратили внимание на ситуацию с аварийным домом многодетной малоимущей семьи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Инцидент произошел в поселке Восточный. По сообщениям в социальных сетях, потолок аварийного жилья обрушился на коляску с ребенком. О том, пострадал ли младший член семьи, не сообщается.

При этом в 2023 году дом признали аварийным, так как несущие конструкции в нем были разрушены. Помимо этого, в жилье наблюдались проблемы с отоплением и плесенью в помещениях.

В таком доме мать-инвалид жила с тремя детьми. Несмотря на большое количество обращений в профильные службы с просьбой предоставить благоустроенное жилье, новый дом семья не получила.

«В СУ СК России по Амурской области по данному факту организована процессуальная проверка», – сообщается в публикации.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о промежуточных результатах мероприятий и принятом решении.

Ранее в Перу обрушилась крыша торгового центра.

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