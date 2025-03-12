Крупное ДТП парализовало движение на проспекте Мира в Москве

На северо-востоке Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Мира в районе д.146 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП осуществляется по 1-ой полосе из 4-х и затруднено на 0,5 км. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Пермском крае семь человек пострадали в ДТП на трассе Краснокамск-Нытва. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на данные Минздрава.

Среди пострадавших трое детей. Одна женщина и одна девочка были госпитализированы, двое детей и другая женщина были доставлены в травмпункт и отпущены на домашнее лечение. Один из пострадавших отказался от госпитализации. При этом одна из пострадавших в ДТП не выжила — врачи приехать не успели.

Ранее на Симферопольском шоссе образовался многокилометровый затор из-за ДТП с фурами.