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Автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы

ТАСС: автомобиль сбил пешеходов на остановке в центре Москвы
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Telegram-канал «Baza»

Автомобиль наехал на пешеходов на Кожевнической улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В районе дома №5 по Кожевнической улице иномарка совершила наезд на людей», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали пять человек. На место происшествия запросили семь экипажей скорой помощи.

Telegram-канал 112 сообщает, что ЧП произошло после столкновения двух легковушек, одну из них отбросило в людей.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы на проспекте Мира произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, его участниками стали несколько автомобилей. На месте работали оперативные службы города. Движение в районе ДТП было затруднено.

Кроме того, на Симферопольском шоссе под Климовском образовалась гигантская пробка, которая растянулась на 10 километров. Автомобили стояли начиная с ЦКАДа, поскольку движение транспорта было ограничено из-за столкновения двух фур.

Ранее легковушка протаранила автобус и попала на видео в Петербурге.

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