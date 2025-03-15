Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Ярославлем электричка сошла с рельсов из-за грузовика

В Ярославской области электричка столкнулась с грузовиком на переезде

На переезде в Ярославской области водитель грузовика столкнулся с пассажирским пригородным поездом, сообщает в Telegram-канале Северная железная дорога.

По ее данным, ДТП произошло в 16:07 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Рыбинск и Ярославль.

«Вследствие столкновения допущен сход одной колесной парой рельсового автобуса (подвижного состава из одного или небольшого количества вагонов), на место выехал восстановительный поезд для ликвидации последствий столкновения», — говорится в посте.

Как уточняется, в результате произошедшего в больницу был доставлен водитель грузовика, двум пассажирам медики помогли на месте. Движение поездов на участке Ваулово — Чебаково приостановлено до окончания ремонта пути. Кроме того, были отменены пригородные поезда из Ярославля в Рыбинск и обратно, а на станции Ваулово задерживается пригородный поезд № 6592 Пищалкино — Ярославль-Главный.

15 марта на железнодорожном перегоне в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с составом, шедшим навстречу. В результате инцидента машинист встречного поезда получил травмы. На месте происшествия зафиксировали и повреждение железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим там тоже было приостановлено движение поездов.

Ранее в Москве отменили приговор машинисту, врезавшемуся в поезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами