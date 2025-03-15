Под Ярославлем электричка сошла с рельсов из-за грузовика

В Ярославской области электричка столкнулась с грузовиком на переезде

На переезде в Ярославской области водитель грузовика столкнулся с пассажирским пригородным поездом, сообщает в Telegram-канале Северная железная дорога.

По ее данным, ДТП произошло в 16:07 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Рыбинск и Ярославль.

«Вследствие столкновения допущен сход одной колесной парой рельсового автобуса (подвижного состава из одного или небольшого количества вагонов), на место выехал восстановительный поезд для ликвидации последствий столкновения», — говорится в посте.

Как уточняется, в результате произошедшего в больницу был доставлен водитель грузовика, двум пассажирам медики помогли на месте. Движение поездов на участке Ваулово — Чебаково приостановлено до окончания ремонта пути. Кроме того, были отменены пригородные поезда из Ярославля в Рыбинск и обратно, а на станции Ваулово задерживается пригородный поезд № 6592 Пищалкино — Ярославль-Главный.

15 марта на железнодорожном перегоне в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с составом, шедшим навстречу. В результате инцидента машинист встречного поезда получил травмы. На месте происшествия зафиксировали и повреждение железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим там тоже было приостановлено движение поездов.

Ранее в Москве отменили приговор машинисту, врезавшемуся в поезд.