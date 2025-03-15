Под Петербургом мужчина зарезал цыганку, которая хотела «извести его род»

В Санкт-Петербурге Петродворцовый районный суд на два месяца заключил под стражу жителя поселка Стрельны, которого обвиняют в умышленном убийстве цыганки (ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, мужчина был знаком с погибшей 22 года. Они были соседями, и она за деньги заговаривала болезни мужчины и его супруги. Сначала заговоры действовали, но потом утратили силу, а в 2024 году жена обвиняемого умерла, а он сам попал в больницу. Мужчина решил, что заболел по вине цыганки. Когда в январе этого года она стала просить у него телефоны детей, он сделал вывод о том, что женщина решила извести весь его род. Поэтому он договорился зайти к ней 13 марта за банкой меда. Около 15:00 в назначенный день мужчина пришел к цыганке с ножом, которым резал свиней, и нанес ей по меньшей мере шесть ударов, одним из которых перерезал горло. После этого обвиняемый купил в магазине водку и стал пить ее в своем сарае, но скоро отключился.

«Вину признает, совершил убийство..., чтобы его душа не попала к ней в рабство», — говорится в сообщении.

В апреле 2024 года на юге Германии были обнаружены тела двух граждан Украины 1987-го и 2001 годов рождения. Их нашли с колото-резаными ранами на территории торгового центра. Один умер на месте, второй позже в больнице. Полиция района Гармиш-Партенкирхен, где случилось преступление, задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего мужчину с гражданством России. Он купил бутылку водки, которую должен был передать двум украинским военнослужащим. Однако между ними произошла ссора, в результате которой россиянин нанес гражданам Украины несколько ударов ножом.

Ранее умер отец, зарезавший четверых детей под Тверью.