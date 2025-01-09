«Не думаю, что кто-то его убил»: умер отец, зарезавший четверых детей под Тверью

В больнице Тверской области скончался мужчина, которого обвинили в жестоком убийстве четырех маленьких детей. На месте трагедии он совершил попытку суицида, ему помешал брат. Член СПЧ Ева Меркачева не смогла получить результаты экспертизы, которые нашли бы в его крови следы наркотиков. Соседи и близкие утверждают, что семья жила мирно, однако за три дня до убийства они начали ругаться: мужчина считал, что жена родила детей от любовника.

Отец, обвиняемый в убийстве своих четырех малолетних детей в Тверской области, умер в больнице, передал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным РИА Новости, это произошло больше недели назад.

Мужчину госпитализировали после попытки суицида на месте трагедии. С момента произошедшего он находился в больнице. Ему успели предъявить обвинение и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с aif.ru отметила, что, скорее всего, обвиняемый умер из-за единственной попытки суицида: «Насколько мне известно, он в СИЗО не был. Его госпитализировали после первой попытки суицида. Вероятно, она была единственной. Не думаю, что кто-то его убил».

Дело не закрыли

Источник РБК утверждает, что, несмотря на смерть мужчины, уголовное дело продолжают расследовать.

«По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье и установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления», — говорится в сообщении СУ СК по Тверской области от 30 декабря.

Меркачева говорит, что сотрудники правоохранительных органов уже проверили обвиняемого на алкогольное и наркотическое опьянение, но результатов правозащитникам не объявили. При этом знакомые мужчины утверждают, что он мог употреблять наркотики.

«Мы до сих пор пока не узнали результаты экспертизы на наличие у него алкогольного и наркотического опьянения в момент, когда дети были найдены мертвыми. Но такая экспертиза точно была проведена. Нам ничего не сообщили, нашли у него наркотики или алкоголь в крови или нет», — сказала Меркачева.

Ход убийства

28 декабря 2024 года в частном доме, расположенном в СНТ «Межурка 1» Калининского муниципального округа Тверской области, нашли тела четверых детей с признаками насильственной смерти. Им было от года до семи лет. На месте происшествия также был мужчина, который нанес сам себе ножевое ранение, его экстренно госпитализировали. По данным mk.ru, какое-то время он был на ИВЛ.

Четверых детей убили под Тверью. Главный подозреваемый — их отец В Тверской области обнаружены тела годовалой девочки и троих ее братьев в возрасте от... 28 декабря 17:27

Председатель СНТ рассказал mk.ru, что семья уроженца Таджикистана (с российским гражданством) жила в доме, где все произошло, несколько лет. Председатель и соседи характеризуют мужчину положительно, у них никогда не было к нему претензий. Раньше семья жила в Твери, пишет 360. Соседи утверждают, что в городе у них есть квартира, но там идет ремонт.

Зимой в СНТ почти никто не живет, однако немногочисленные соседи все же заметили, что за три дня до убийства отец семейства начал вести себя странно, семья стала скандалить. Мать убитых детей сказала РЕН ТВ, что никаких предпосылок в поведении супруга она не видела. Незадолго до случившегося к мужчине приехал родственник из Таджикистана, предположительно, его брат.

Woman.ru пишет, что за несколько дней до убийства обвиняемый стал подозревать, что жена ему изменяет и что четверо младших детей — не от него. Супруга с этими обвинениями не согласилась, однако ночью, когда семья спала, мужчина спустился на первый этаж и и зарезал сыновьей трех, пяти и семи лет и дочь, которой был всего год. Убийца использовал нож.

« Сама в шоке, сама не знаю, как это случилось. Я дома была. Я пошла в туалет, пришла — уже дверь закрыта. Дверь закрыта была, я вышла, кричала. Муж уже там... Кричала, орала, старшие проснулись на втором этаже, открыли дверь, зашли все », — сказала мать в разговоре с РЕН ТВ.

Двое старших детей остались в живых, им девять и 14 лет, они сбежали от отца. Обвиняемый попытался покончить с собой на месте трагедии, но его брат выбил нож из рук и оказал первую помощь.

Обвиняемому грозило пожизненное заключение или лечение в психиатрической больнице в случае невменяемости. Точную причину трагедии пока не установили, однако к этому могут быть причастны наркотические вещества или психоз.