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Колонна из ста тракторов двинулась в центр Белграда

Колонна из сотни тракторов протестующих фермеров направилась в центр Белграда
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Колонна из около сотни тракторов, поддержавших протесты фермеров, выдвинулась из пригорода в сторону центра Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Около 13:20 по местному времени (15:20 по московскому) колонна тракторов выдвинулась в сторону центра Белграда, ее сопровождает пешая колонна протестующих.

Перед этим полицейские задержали на протесте в Белграде мужчину, который угрожал взорвать администрацию президента Сербии двумя гранатами. министерство внутренних дел Сербии сообщало, что в ночь на 15 марта в Белграде произошли несколько инцидентов с участием протестующих студентов и сторонников оппозиции. Перед началом массового митинга были задержаны два нарушителя общественного порядка.

Массовые протесты в Сербии студентов и сторонников оппозиции продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.

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