Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мигрантка пыталась сунуть взятку полицейскому в бронежилет и была арестована

В Петербурге иностранку арестовали за попытку дать взятку полицейскому
close
Depositphotos

В Петербурге суд избрал меру пресечения иностранке, которая пыталась дать полицейскому взятку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел на Вишерской улице. Женщину задержали по статье, связанной с миграционным законодательством. По версии следствия, фигурантка процесса сунула 20 тысяч рублей сотруднику МВД между бронежилетом и форменным обмундированием. Однако мужчина от денег отказался.

Иностранка просила суд избрать ей меру пресечения в форме запрета определенных действий, но подозреваемую отправили под арест на два месяца. Свою вину она признала.

Известно, что у женщины нет работы и регистрации на территории России.

Ранее в Омске под стражу отправили двоих медиков, которые, по версии следствия, получили взятку в размере 500 тысяч рублей от пациента. Взамен женщины должны были поставить ему диагноз, которого у мужчины не было.

Ранее пермского чиновника осудили на шесть лет за взятку в 15 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами