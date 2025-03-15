В Петербурге мигрантка пыталась сунуть взятку полицейскому в бронежилет и была арестована

В Петербурге суд избрал меру пресечения иностранке, которая пыталась дать полицейскому взятку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел на Вишерской улице. Женщину задержали по статье, связанной с миграционным законодательством. По версии следствия, фигурантка процесса сунула 20 тысяч рублей сотруднику МВД между бронежилетом и форменным обмундированием. Однако мужчина от денег отказался.

Иностранка просила суд избрать ей меру пресечения в форме запрета определенных действий, но подозреваемую отправили под арест на два месяца. Свою вину она признала.

Известно, что у женщины нет работы и регистрации на территории России.

Ранее в Омске под стражу отправили двоих медиков, которые, по версии следствия, получили взятку в размере 500 тысяч рублей от пациента. Взамен женщины должны были поставить ему диагноз, которого у мужчины не было.

Ранее пермского чиновника осудили на шесть лет за взятку в 15 млн рублей.