Двух российских врачей арестовали за фиктивный диагноз военному

В Омске Куйбышевский районный суд по ходатайству следователя арестовал двух медицинских работников по обвинению во взятке. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии правоохранительных органов, в марте — апреле 2024 года 56-летняя врач-невролог Госпиталя для ветеранов войн Савченко М. А., ее пособница Шевченко Т. Н., а также другие лица получили 500 тысяч рублей от военнослужащего. За взятку работницы должны были госпитализировать мужчину, поставить ему диагноз по неврологическому профилю, который у взяткодателя отсутствовал. Это помогло бы получить ему освобождение от дальнейшего прохождения военной службы.

«Куйбышевский районный суд г. Омска с учетом представленных материалов и данных о личности постановил избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

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