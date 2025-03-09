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В Петербурге пара попалась на краже цветов с кладбища на 8 Марта

78.ru: пара в Петербурге украла цветы с мемориала на Пискаревском кладбище
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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Петербурге пара решила подзаработать перед 8 марта и украла цветы от монумента «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Об этом пишет 78.ru.

Цветы, которые нашли в багажнике у задержанных, два дня назад возложила делегация Мьянмы во главе с премьер-министром страны. Пропажу цветов заметил охранник кладбища и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники МВД поймали 39-летнего мужчину и его 27-летнюю знакомую, когда они грузили 12 букетов в машину.

В региональном главке МВД рассказали изданию «Подъем», что подельники планировали продать цветы. На злоумышленников составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Цветы похитителей заставили вернуть обратно к монументу.

До этого сообщалось, что в Хостинском районе Сочи злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл выручку из кассы продуктового магазина. Угрожая продавцу, злоумышленник заскочил за прилавок, открыл кассу и собрал всю выручку в сумме 17 тысяч рублей.

Ранее в Ульяновске безработный с кирпичом обокрал ювелирный магазин.

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