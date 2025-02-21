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В Мюнхене полиция расследует загадочное появление наклеек с QR-кодом на кладбищах

HuffPost: в Германии на кладбищах появились наклейки с QR-кодом, заинтересовавшие полицию
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Vasily Fedosenko/Reuters

В Мюнхене полиция расследует загадочное появление наклеек с QR-кодами на кладбищах, пишет Huff Post.

В Мюнхене полиция начала расследование необычного инцидента: на трех кладбищах города было обнаружено более 1000 наклеек, размещенных на надгробиях и деревянных крестах. Происхождение и цель этих наклеек остаются неизвестными.

Наклейки размером 5x3,5 см содержат QR-код, который при сканировании показывает имя похороненного человека и местоположение могилы. Дополнительной информации на них нет.

«Пока мы не обнаружили никакой закономерности. Наклейки были размещены как на старых надгробиях, которым десятки лет, так и на новых могилах с деревянными крестами», — сообщил представитель полиции Кристиан Дрекслер.

Кроме того, правоохранительные органы изучают возможный ущерб имуществу. При удалении наклеек некоторые надгробия были частично повреждены и обесцвечены.

Ранее во Франции были найдены 9 саркофагов, пролежавших в земле 1300 лет.

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