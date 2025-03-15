Стало известно, на каких условиях Павлу Дурову разрешили покинуть Францию

Основателю Telegram Павлу Дурову было разрешено покинуть Францию с условием, что он вернется через несколько недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

«Следственный судья несколько дней назад удовлетворил его просьбу об изменении судебного надзора и разрешил ему покинуть Францию «на несколько недель», — говорится в сообщении.

Суд Франции разрешил основателю Дурову уехать в Дубай. Отъезд был одобрен судебными органами.

Дурова задержали вечером 24 августа прошлого года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

6 декабря 2024 года сообщалось, что Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции. Речь о расследовании насчет возможной связи Telegram с преступной деятельностью. Подробности допроса не раскрывались.

18 января в ходе слушания в суде Дуров пообещал улучшить модерацию в основанном им кроссплатформенном мессенджере. По его словам, Telegram ежемесячно удаляет по всему миру «от 15 до 20 млн аккаунтов пользователей за нарушения закона», а за последние полгода в рамках сотрудничества с правоохранительными органами 10 тысяч единиц данных пользователей были переданы властям по всему миру.

Ранее популярный стример Бустер поиграл в Counter-Strike с девушкой Дурова.