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«Проснулся с сильной болью»: иностранец обвинил жительницу Москвы в изнасиловании

Mash: в Москве иностранец обвинил возлюбленную в изнасиловании спустя два месяца
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Москве иностранец обвинил возлюбленную в изнасиловании. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в январе, но о произошедшем мужчина не рассказывал два месяца. По данным Telegram-канала, иностранец проживал в Люблино вместе с 55-летней женщиной, которая переехала в столицу из Приморского края.

В день надругательства пара выпивала, утром мужчина «проснулся с сильной болью сзади», при этом вспомнить обстоятельств произошедшего он не смог. Сожитель предположил, что ему в напиток подмешали наркотики и надругались, но медики каких-либо следов запрещенных веществ не нашли.

Спустя некоторое время у возлюбленных произошел конфликт, после которого иностранец обратился в полицию и рассказал об изнасиловании.

На данный момент проводится проверка.

До этого в Нижегородской области женщина надругалась над мужчиной с помощью швабры. На вечеринке у знакомых он начал приставать к нападавшей, но другой мужчина за такое поведение избил гостя. После этого женщина надругалась над пострадавшим, чтобы отомстить. Спасти его не удалось.

Ранее в Екатеринбурге мужчину изнасиловали ножкой от табурета.

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